Akhisar'da bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Hacıishak Mahallesi'nde Fatih K. ile M.D. arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçakla öldürüldü. Şüpheli M.D. polis ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi'nde Fatih K. ile M.D. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Fatih K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.D. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen M.D, tutuklandı.