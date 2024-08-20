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Akhisar'da Baba Kızın Ölümü

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Ömür Özfidan ve kızı Ayten Gül Özfidan evde ölü bulundu. Özfidan'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Ömür Özfidan (49) ve kızı Ayten Gül Özfidan (10) yakınları tarafından evde ölü bulundu. Cesedi mutfak tavanına asılı bulunan Özfidan'ın, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ömür Özfidan ve kızı Ayten Gül Özfidan'dan bir süredir haber alamayan yakınları merak edip, kontrol etmek için evlerine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren yakınları, Ömür Özfidan'ı mutfakta iple tavandaki kancaya asılı, kızı Ayten Gül Özfidan'ı ise yerde hareketsiz halde buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba-kızın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Eşiyle bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen Ömür Özfidan'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Baba-kızın cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, baba-kızın cenazelerinin bugün öğlen Akhisar'n kırsal Zeytinliova Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Akhisar Manisa Baba Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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