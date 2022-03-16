Akhisar'da Acil Çöp Toplama Aracı hizmete başladı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Özellikle şehir içerisinde girilmesi zor cadde ve sokaklarda biriken çöpleri daha hızlı bir şekilde toplama amacıyla belediye bünyesine kazandırılan Acil Çöp Toplama aracı 7 gün 24 saat hizmet verecek.

444 11 45 Çözüm Merkezi ve 05394135991 nolu WhatsApp Hattına bildirim yaparak acil çöp toplama hizmetinden yararlanabileceğini kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni iş aracımız şehrimize hayırlı olsun. Akhisar'da girilmesi zor cadde ve ara sokaklarda biriken çöpleri daha hızlı bir şekilde toplamak ve olası acil durumlara 7/24 müdahale etmek için belediye bünyemize kazandırdığımız Acil Çöp Toplama Aracı hizmete başladı" dedi.

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