Akhisar'da 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, takibe aldığı bir şahsın hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri takibe aldığı bir şahsı, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etmesi üzerine gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinin titiz çalışması sonucu takibe aldığı T.Y. isimli şahsı Hacıishak Mahallesi 145 sokak üzerinde yakaladı. Şahıs üzerinde yapılan incelemenin ardından 'Yol kesmek suretiyle yağma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' gibi suçlardan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Devriye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanıp gözaltına alınan T.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MANİSA