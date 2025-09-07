Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gölette dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki H.A., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gölete düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Akkocalı Mahallesi'nde göl kenarında oynayan H.A. (5) dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan H.A'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel