Haberler

Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gölette dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki H.A., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gölete düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Akkocalı Mahallesi'nde göl kenarında oynayan H.A. (5) dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan H.A'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
Microsoft: Kızıldeniz'de uluslararası denizaltı kabloları kesildi

Denizdeki internet kabloları kesildi, kriz her an büyüyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.