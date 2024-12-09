Akhisar'da 5 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan operasyonda, sahte içki üretimi yapılan bir depoda 5 ton etil alkol bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 ton etil alkol geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İnönü Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 5 ton etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.