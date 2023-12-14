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Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Akhisar'da jandarma ekipleri, ilçedeki 4 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Akhisar'da jandarma ekipleri, ilçedeki 4 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı.

Farklı tarihlerdeki hırsızlık ihbarlarıyla ilgili çalışma başlatan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, motosiklet, inşaat pano ve tahtası ile zeytin ve zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bazı çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Hisarcık Jandarma Akhisar Hırsızlık Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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