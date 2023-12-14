Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Akhisar'da jandarma ekipleri, ilçedeki 4 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı.

Farklı tarihlerdeki hırsızlık ihbarlarıyla ilgili çalışma başlatan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, motosiklet, inşaat pano ve tahtası ile zeytin ve zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bazı çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim etti.