Akhisar Belediyesi Yatağan ve Zeytinliova Mahalleleri Bağlantı Yolunu Tamamladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaları tamamlanan Yatağan ve Zeytinliova mahalleleri bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Dutlulu, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, yapılan yol ile sürücülerin hem daha güvenli ve konforlu seyahat edeceklerini hem de ulaşımdaki zamandan tasarruf edeceklerini belirtti.

Akhisar Belediyesi ulaşımdaki sorunların çözümüne yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Akhisar'ın en büyük kırsal mahallelerinden olan Zeytinliova ile Yatağan Mahalleleri arasında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki yolda çift kat soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı. Bu sayede bölge halkı hem güvenli ve konforlu seyahat ederken hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek.

"VERDİĞİMİZ BİR SÖZÜ DAHA YERİNE GETİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Mahalle ziyaretlerimizde bölge halkımızın en çok istediği hizmetlerden birisi de bu yoldu. Biz de bu yolu programımıza alarak kollarımızı sıvadık ve çalışmalara başladık. Bugün itibariyle de yolumuzu tamamladık. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği bu hizmet sayesinde hem ulaşım süresi kısalacak, hem zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak hem de bölgenin ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak. Bölge halkımıza hayırlı olsun. Akhisar'ımız için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BESİM BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Yolda yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yatağan Mahalle Muhtarı Hüseyin Fikirli ise "Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, bu güne kadar hiçbir isteğimizi geri çevirmedi ve her türlü talebimizi çözmek için canla başla çalıştı. Yol çalışmalarının yanında birçok noktada bir dediğimizi ikiletmeyen Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibini her zaman yanımızda hissettik. Ulaşım mağduriyeti yaşadığımız alternatif yolları kullanışlı hale getirerek çiftçilerimiz dahil tüm köylülerimizin rahat bir nefes almasını sağladı. Besim Başkanımızdan Allah razı olsun. Başarılı çalışmalarından dolayı hem vatandaşlarımız adına Besim Dutlulu Başkanımıza ve Akhisar Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.