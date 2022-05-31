Akhisar Belediyesi Özel 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası başladı - Haberler

Akhisar Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen turnuvada dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller takdim edilirken turnuva 1 hafta sürecek. 30 Mayıs Pazartesi günü başlayan turnuva 5 Haziran Pazar günü final müsabakaları ile son bulacak.

Türkiye, Avrupa ve Dünya'da sayısız başarılara imza atmış bir çok oyuncunun katıldığı turnuvanın Akhisar'da ilk kez düzenlendiğine dikkat çeken turnuvanın ana sponsor firma yetkilisi Sezgin Özen, "Akhisar Belediyesi Özel 3 Bant Türkiye Şampiyonası adı altında ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen 100 sporcunun katıldığı bir turnuva düzeliyoruz. Turnuva 30 Mayıs Pazartesi günü başlayan turnuva 5 Haziran Pazar günü final müsabakaları ile son bulacak.

Turnuvada toplam 50 bin liralık bir ödül dağılımı olacak, şampiyon 20 bin lira, ikinci 10 bin lira, iki adet üçüncümüze 5'er bin lira olmak üzere diğer dereceye girenlere yine çeşitli para ödülleri verilecek. Turnuvaya ülkemizin çeşitli bölgelerinde değerli sporcular katılırken, Avrupa şampiyonu olmuş, Dünya şampiyonu olmuş, Türkiye'de sayısız başarılar elde etmiş değerli bilardocuların da katıldığı bir organizasyon düzenliyoruz. Akhisar'da ve bölgemizde bu anlamda geniş çaplı düzenlenen ilk turnuva olma özelliğindedir. Ödül olarak da Türkiye'de bu rakamların çok dağıtılmadığı bir özel turnuva olacaktır. Bir hafta sürecek turnuva sonunda 5 Haziran Pazar günü çeyrek final, yarı final ve final maçları olacak, şampiyon ödül ve kupa ve madalya ödüllendirilecek. Turnuvada ayrıca Türkiye Bilardo Federasyonuna kayıtlı İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 8 hakem görev yapmaktadır" dedi.

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