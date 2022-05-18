Akhisar Belediyesi'nden Parklara Estetik Dokunuş - Haberler

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerle ziyaret ettiği parklarda vatandaşlar, yapılan çalışmalardan oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Efendi Mahallesi'nde 3 parkın daha yenilendiğini ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini ve estetik dokunuşlarla Akhisar'ı daha güzel hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Parkları yerinde inceleyerek mahalle halkının görüşlerini dinleyen Başkan Dutlulu, çocukların ve mahalle halkının memnuniyetiyle karşılandı. Çınarlı Kuyu Parkı, Şehit Ercan Demirel Parkı ve Zeki Demirtaş Parkında çocuklar ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dutlulu, "Şehrimize yeni parklar kazandırdığımız gibi eskimiş parklarımızı da yenileyerek çocuklarımızın ve mahalle halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Efendi Mahallemizdeki 3 parkımızı baştan sona yeniledik. Gördük ki halkımız da yapılan bu hizmetlerden memnun. Halkımızın mutluluğu bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Tüm gücümüzle, şehrimizin her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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