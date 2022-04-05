Akhisar Belediyesi'nde yeni asfalt sezonu başladı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Göreve geldiği süreden buyana kırsal ve merkezde 300 bin metrekareden fazla asfalt, 450 bin metrekareden fazla soğuk asfalt, 250 bin metrekare de parke taşı döşediklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her yıl çalışmalarını daha da katladıklarını belirtti.

Bütçenin her kuruşunu Akhisarlılar için kullandıklarını ve bu doğrultuda Akhisar Belediyesi bünyesine kazandırdıkları finişer ve sathi asfalt üretim tesisi ile yol sorununu ortadan kaldıracaklarını belirten Başkan Dutlulu, "Asfalt sezonumuz başladı… Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız, asfalt makinemiz finişer ile Seyitahmet Mahallesi 305 sokakta çalışmalara başladı. Sokağımızdan, Zeytinliova yoluna kadar asfalt atacağız. Plan ve program dahilinde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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