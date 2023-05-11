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Akhisar Belediyesi Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde Soğuk Asfalt Çalışmalarına Başladı

Akhisar Belediyesi Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde Soğuk Asfalt Çalışmalarına Başladı

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Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde soğuk asfalt çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının yapılması beklenen Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde, esnafın mağduriyetini gidermek için kolları sıvayan Akhisar Belediyesi, tüm ara ve ana arterlerde soğuk asfalt çalışması yapılayacağını bildirdi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde devam eden soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde soğuk asfalt çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının yapılması beklenen Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde, esnafın mağduriyetini gidermek için kolları sıvayan Akhisar Belediyesi, tüm ara ve ana arterlerde soğuk asfalt çalışması yapılayacağını bildirdi.

Saha ziyaretinde Akhisar halkının ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Altyapı çalışmaları ilgili kurumlar tarafından yapıldığında daha kapsamlı çalışma gerçekleştireceğiz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Besim Dutlulu Akhisar Güncel Haberler

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