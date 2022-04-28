Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli,hem merkez hem de kırsal mahallelerde yaşayan şehit ailelerini unutmadı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selam ve sevgilerini şehit ailelerine ileten personel, içerisinde Türk kahvesi, kolonya ve tatlı bulunan hediyeler verdi.

Şehit ailelerinin ihtiyaçlarını soran ekipler, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtirken, şehit aileleri de böyle anlamlı bir günde Akhisar Belediyesi'nin yanlarında olmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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