Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Akhisar Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Şehit Ailelerini Unutmadı

Kadir Gecesi'nde Akhisarlı şehit ailelerini unutmayan Akhisar Belediyesi personeli, tek tek kapılarını çalarak hem Kadir Gecelerini kutladı, hem de hatırlarını sordu.

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli,hem merkez hem de kırsal mahallelerde yaşayan şehit ailelerini unutmadı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selam ve sevgilerini şehit ailelerine ileten personel, içerisinde Türk kahvesi, kolonya ve tatlı bulunan hediyeler verdi.

Şehit ailelerinin ihtiyaçlarını soran ekipler, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtirken, şehit aileleri de böyle anlamlı bir günde Akhisar Belediyesi'nin yanlarında olmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bültenler / Güncel

Halkla İlişkiler, Besim Dutlulu, Akhisar, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title