Akhisar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinden bir işbirliği daha

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar'da devam eden yol çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Belediyesi işbirliği yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu arasında imzalanan protokole göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede devam eden yol çalışmalarında kullanacağı asfalt ihtiyacının Akhisar Belediyesi asfalt tesisinde üretilmesi kararlaştırıldı.

Protokolde yer alan maddelere göre, Akhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan asfalt plenti vasıtasıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından teslim alınan malzemeler ve 25 bin ton bitümlü sıcak asfalt hazırlanarak büyükşehir belediyesine teslim edilecek.

Akhisar Belediyesi asfalt tesisinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tedarik edilen malzemeler ile bitümlü sıcak karışım asfalt hazırlanacak; karıştırma, elektrik, doğalgaz sarfiyatı ve personel giderleri gibi bütün giderler Akhisar Belediye Başkanlığınca karşılanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt malzemelerin hazırlanması için gerekli bitüm ve kırma taş malzemelerini tedarik edecek, bu malzemeleri Akhisar Belediyesi asfalt plent tesisine teslim edecek.

Protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 15 bin metrekare parke taş malzemesinin, Akhisar Belediyesi'ne teslim edilmesi kararlaştırıldı.

"AKHİSAR'IMIZA HAYIRLI OLSUN"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Hilaliye Caddesi ve Sanayi Yolu üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden yol çalışmalarının bir an önce tamamlanması için, bu güzergahlarda kullanılacak asfaltın Akhisar Belediyesi tarafından üretilmesi hususunda protokolümüzü imzaladık. Akhisar'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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