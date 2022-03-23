Akhisar, Adımlarını Sağlık İçin Attı - Haberler

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Akhisar, Adımlarını Sağlık İçin Attı

Bültenler - Güncel
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Akhisar, Adımlarını Sağlık İçin Attı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ProsTatlı Hayat Derneği işbirliğinde, kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen, 'Kansere Karşı Adım At' projesinin üçüncü ayağı Akhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Etkinliğe Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmeoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ProsTatlı Hayat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Kansere Karşı Adım At' projesinin üçüncü ayağı Akhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmeoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran, ProsTatlı Hayat Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Akhisar Kaymakamlığı önünde toplanan kalabalığa günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı ve ProsTatlı Hayat Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu yaptı. Hareket etmenin sağlık açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Müezzinoğlu, insanları gün içinde hareket etmeye davet etti. Ardından yürüyüşe geçen ekip Akhisar Kaymakamlığı önünden Akhisar Uğur Mumcu Kültür Salonuna kadar yürüdü. Kültür Salonu önünde yapılan egzersiz hareketleri ile farkındalık yürüyüşü son buldu.

Bültenler / Güncel

Ülkü Ocakları, Akhisar, Manisa, Fırat, Güncel, Haberler

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