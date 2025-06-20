Akgöl Bu Yıl Erken Kurudu

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Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, yağışların yetersizliği nedeniyle bu yıl mevsim normallerinden çok daha erken kurudu. Kuşların barınma ve üreme alanı olan göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle tehdit altına girdi.

407 hektar alana sahip olan Akgöl, bu yıl erken kurudu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve 407 hektar alana sahip olan Akgöl, yağışların azlığı nedeniyle bu yıl erken kurudu.

Van'ın Özalp ilçesine sınırları içerisinde yer alan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan yağmur ve kar sularıyla beslenen, denizden yüksekliği 2 bin 343 metre olan, 407 hektar alana sahip Akgöl, bu yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle mevsim normallerinden çok daha erken kurudu. Van Gölü havzasında yer alan Akgöl, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında flamingo, angıt, turna ve çeşitli ördek türleri gibi kuşların barınma ve üreme alanı olarak biliniyor. Ancak bu yıl kış ve ilkbahar aylarında beklenen düzeyde yağış alınamaması, göldeki su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla göl tamamen kururken, gölde yaşayan canlılar için de büyük bir tehdit oluştu. Bölge halkı ve doğa gönüllüleri, Akgöl'ün her geçen yıl daha erken kuruduğuna dikkat çekerek iklim değişikliği ve su yönetimi konusunda yetkililerin daha kapsamlı önlemler alması gerektiğini ifade etti. Özellikle tarım alanlarında bilinçsiz sulama ve yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanımı, gölün kuruma sürecini hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor.

"Van Gölü havzası sulak alanı yönünde zengin"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü havzasındaki yaban hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini, bu sorunlar için de yaban hayvanlarının ürediği, konakladığı yerlerine giderek her hangi bir sorunların olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi. Van Gölü havzası sulak alanı yönünde zengin olduğunun altını çizen merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünde ülkemizin beşte birini oluşturuyor. Sulak alanların çok olması nedeniyle hem sucul, hem de karasal ekosistemin farklılığını gösteriyor. Van Gölü havzasındaki Özalp sınırları içerisinde bulunan Akgöl, genellikle bahar mevsiminde kuşların üreme yeri ve geçit olarak ta istasyon görevi yapıyor" dedi.

"Geçen yıl son 42 yılın en yağışlı bir bahar sezonunu geçirdik"

Geçen yıl son 42 yılın en yağışlı bir bahar sezonunu geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bu nedenle Akgöl küçüldü ama kurumadan diğer mevsime geçiş yaptı. Bu yıl Temmuz ayına varmadan, Haziran ayının ortalarında kurudu. Kurumasına bağlı olarakta oradaki kuşlar sulak alanlara doğru göç etti. Bu ekosistemin devam etmesi için olması gereken sınırlar içerisinde devam ediyor. Bu bölgeye baharda gelen sular gelmeyince Akgöl kurur. Onun için bundan sonraki mevsimlerde suların ve derelerin daha kontrollü şekilde kullanılması gerekiyor. Değilse Akgöl bir daha canlanıp ekosisteme faydalı olmaz. Geçen yılı aradan çıkarsak, Akgöl her yıl Temmuz ayı sonlarında kuruyup ilk baharda da canlanıyordu. Kuraklık ve iklim şartlarından dolayı Akgöl bu sene daha erken kurudu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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