AKDENİZLİ BALIKÇILAR, TÖRENLE DENİZE AÇILDI

AKDENİZ'de 15 Eylül'de sona eren av yasağının ardından Hatay'da balıkçılar mavi vatana açıldı. Konacık Barınağı'ndan balıkçıların denize uğurlanması törenle gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerinde binaların yıkıldığı Hatay'da Arsuz, Samandağ, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki balıkçılar, 15 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle denize açıldı. Arsuz ilçesindeki Konacık Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Celal Bilen ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Mustafa Masatlı, kentte toplamda 369 balıkçı teknesi ve ruhsatlı 24 bin 600'den fazla balıkçının olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023-2024 av sezonu açılış konuşmasında deprem bölgesindeki balıkçıların da destekleneceği müjdesini verdiğini anımsatan Masatlı, Akdeniz'de 7 ay boyunca balıkçılarımız rızıklarının peşinde koşacaklardır. Ülkemiz uzun sahil şeridi yaygın iç sular ve nehir sistemleriyle önemli balıkçılık merkezlerinden biridir. Balık avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından zengin kaynaklara sahip olan ülkemize bu avantajları kullandığımızda sektörden daha fazla daha fazla pay alacağından bir şüphem yok. Kaçak ve bilinçsiz avcılığın önüne hep birlikte geçebilirizö dedi.

Hatay Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Bilen ise, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında balıkçıların maddi ve manevi kayıplar yaşadığını belirtti. Bilen, balıkçı esnafı için ÖTV ve KDV'de indirim istedi.

DENİZE AÇILDILAR

Törene katılan protokol üyelerinin birlikte kestiği açılış kurdelesinin ardından balıkçılar teknelerini çalıştırdı, mavi sulara yöneldi. Programda, vatandaşlara balık-ekmek ikram edildi.