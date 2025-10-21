Akdeniz Üniversitesi ve Azerbaycan İdman Akademisi Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

Akdeniz Üniversitesi ile Azerbaycan İdman Akademisi arasında "Antrenörlük Eğitimi Alanında Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Tesisi"ne ilişkin protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imza töreni, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda yapıldı.

Protokole göre, ortak lisans programlarında Akdeniz Üniversitesinde eğitim dili Türkçe, Azerbaycan İdman Akademisinde Azerbaycan Türkçesi olacak. Her iki üniversitenin akademik gerekliliklerini karşılayan öğrencilere, biri Akdeniz Üniversitesinden diğeri Azerbaycan İdman Akademisinden olmak üzere iki ayrı ve birbirinden bağımsız çoklu nitelikte lisans diploması verilecek.

Protokol, Yükseköğretim Kurulu ve tarafların yetkili kurumları onayı ile başlayacak ve 5 yıl için geçerli olacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokolle iki ülke üniversiteleri arasında eğitim kalitesinin paylaşımı, öğrencilerin farklı ülke, üniversite ve eğitim sistemleri içerisinde kendilerini geliştirmelerine yönelik olacağını belirtti.

Özkan, imzalanan protokolün olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrağının daha fazla dalgalanmasına vesile olmasını diledi.

Azerbaycan İdman Akademisi Rektörü Prof. Dr. Fuad Hacıyev de protokolü gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını ve iki üniversite öğrencilerinin de kendilerini geliştirerek, alanlarında daha etkin olma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Azerbaycan İdman Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Babayeva, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, Akdeniz Üniversitesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Doç. Dr. Neşe Toktaş ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan katıldı.