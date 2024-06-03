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Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE 1 Binasında Yangın Çıktı

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Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE 1 binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

AKDENİZ Üniversitesi Teknokent AR-GE 1 binasında prizden çıktığı üzerinde durulan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ve denemelerin yapıldığı Teknokent AR-GE 1 binasında meydana geldi. İlk belirlemelere göre prizden çıktığı üzerinde durulan yangını gören bina içerisindeki görevliler dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte yangın yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmayla söndürürken, içerideki dumanı tahliye etti. Bu sırada binada bulunan görevliler dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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