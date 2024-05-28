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Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yapay zeka ile sürdürülemez turizm senaryoları üretti

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Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, turizminin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapay zeka ile denizsiz, kumsuz, güneşsiz Antalya'yı çizdi. Etkinlikte öğrenciler, turizmde sürdürülemezlik durumlarına dair 5 distopya senaryosu üretti.

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, turizminin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapay zeka ile denizsiz, kumsuz, güneşsiz Antalya'yı çizdi.

Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği (AkdenizSMD) tarafından "STARC Akdeniz Mimarlığı ve Sürdürülebilir Turizm" başlıklı kent merkezindeki bir otelde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu, Doç. Dr. İkbal Erbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Evren Ülkeryıldız'ın yürütücülüğünde yapay zeka kullanarak turizmde sürdürülemezlik atölyesi çalışması yaptı.

Öğrenciler, "Deniz(siz), Kum(suz), Güneş(siz): Antalya Turizminde Sürdürülemezlik Distopyaları" başlıklı atölyede, yapay zeka ve görsel iletişim araçlarıyla distopik senaryolar canlandırıldı. Öğrenciler "Aşırı-Turizm, Aşırı-Kirlenme, Aşırı-Katmanlaşma, Yer(sizlik), Kimlik(sizlik)" başlıkları altında 2224 yılında Antalya'da turizmin olası sürdürülemezlik durumlarıyla ilgili 5 distopya senaryosu üretti.

Atölye çalışmaları, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerin çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ana giriş fuaye alanında sergilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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