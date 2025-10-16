Akdeniz Üniversitesi'nden Yeşil Bilinç Projesi ile 15 Bin Öğrenciye Destek

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencileri, çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlattıkları proje kapsamında üniversite sınavından çıkan adaylardan topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraşları 81 ildeki 15 binden fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Serpil Satı Toktaş'ın önderliğinde 10 kişilik öğrenci grubu, hayata geçirdikleri "Yeşil Bilinç Temiz Çevre Projesi" ile hem doğaya hem de topluma dokunan örnek bir çalışmaya imza attı.

Proje kapsamında ilk etapta minik öğrencilerle fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiren grup, su kirliliğine dikkati çekmek için suyun altında bilgi yarışması etkinliği yaptı. Bu çalışmada, hem sahilde hem de deniz dibinde dalgıçlar eşliğinde temizlik yapıldı.

Projelerini daha da geliştiren öğrenciler, okulda sınava giren adaylardan çıkışta plastik su şişelerini ve kırtasiye malzemelerini topladı. Malzemelerin plastik kısımlarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, topladıkları 30 binden fazla kalem, 15 binden fazla silgi ve kalemtıraşı 81 ildeki köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdi.

10 kişiyle başlanan proje, her gün artan gönüllü sayısıyla daha fazla kitleye dokunmaya başladı. Geri dönüşüm sürecine yalnızca proje ekibi değil, birçok işletme, öğrenci ve gönüllü birey de kendi yaşam alanlarında biriktirdikleri plastikleri getirerek destek verdi. Bu geniş katılım sayesinde, yaklaşık bir tona yakın plastik geri dönüşümü sağlandı ve doğaya somut bir katkı sunuldu.

Doğa bilinci ile toplumsal duyarlılığı bir araya getiren bu kapsamlı proje, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

"Yeşil Bilinç, Temiz Çevre Projesi", bireysel farkındalıktan toplumsal sorumluluğa, düşünceden eyleme uzanan bir yolculuğu temsil etmesiyle öne çıktı.

Kalemleri hediye ederken doğa bilincini aşıladılar

Proje sorumlusu Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Serpil Satı Toktaş, AA muhabirine, ders konusu olarak başladıkları projeyle binlerce öğrencinin gönlünü fethettiklerini söyledi.

Kendi fakültelerinde başlattıkları temizlik ve plastik atıkların geri dönüşümü hareketini 81 ile yaydıklarını anlatan Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakültemizin bahçesinde kreşteki çocuklarla fidan diktik. Projeyi biraz daha genişleterek Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde dalgıçlar eşliğinde sahil temizliği yaptık. Üniversite sınavı çıkışında da plastik atıklara karşı bir farkındalık oluşturmak istedik. Proje ekibimizle üniversite sınavı çıkışlarında vermek isteyen gönüllü adaylardan kırtasiye kutularını aldık. Onları ayrıştırdık, kalem, silgi, kalemtıraş ve plastik kutular şeklinde. Bunları da ihtiyaç sahibi öğrencilere göndermeye karar verdik. 81 ilde Milli Eğitim Müdürleri ile görüştük, yazışmalarımızı yaptık. 105 okula, 15 binden fazla çocuğa bu kırtasiye malzemelerini ulaştırdık."

Malzemelerin büyük bir bölümünü kendilerinin illere giderek çocuklara bizzat teslim ettiklerini dile getiren Toktaş, öğrencilerle, öğretmenlerle bir araya geldiklerini ve projelerini onlara anlattıklarını kaydetti.

Kalemleri hediye ederken çevre temizliği, doğanın korunması, plastik atıkların zararları, geri dönüşümün önemi hakkında çocuklarla sohbet de ettiklerini anlatan Toktaş, şunları kaydetti:

"Biz bir tohum ektik. Okuma, çevreyi temiz tutma fikrinin çocukların zihninde yeşerdiğini gördük. Bu hem beni, hem proje ekibimi hem arkada çalışan 30'dan fazla öğrenciyi inanılmaz mutlu etti. Çocukların bizlere gönderdiği videoları izlediğimizde, mektuplarını okuduğumuzda gözlerimiz doluyor ve ne kadar çok yere ulaştığımızı görüyoruz. Projenin başında bu kadar çok kitleye ulaşacağımızı ve projenin bu kadar büyük bir etki oluşturacağını tahmin etmiyorduk. Proje ekibi olarak gece gündüz çalıştık ama çocuklardaki ışıldayan gözleri gördükçe yorgunluğumuzu unuttuk."

Toktaş, ayrıca Hatay ve Ardahan'da öğrencilere 450 atkı ve bere takımı da hediye ettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldır bu çalışmayı yürüttüklerini kaydeden Toktaş, projeyi her yıl yeni gelen öğrencilerle devam ettireceklerini sözlerine ekledi.