Akdeniz Üniversitesi'nden 'Aklıma Bir Fikir Geldi' Yarışmasında 4 Ödül

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 14. kez düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışmasından 4 ödül aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 56 üniversiteden bin 773 öğrencinin 863 projeyle katıldığı yarışmada, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Teoman Tevfik Örs'ün radyo kategorisinde birinci, aynı kategoride Reklamcılık Bölümü öğrencisi Tufan Yıldız'ın da ikinci olduğu belirtildi.

Reklamcılık Bölümü öğrencileri Fatma Pınar Sepetci ile Barış Avcı'nın Gazete-Dergi kategorisinde, Reklamcılık Bölümü öğrencileri Şerife Demir ile Kayra Duyar'ın da Yeni Medya kategorisinde ikincilik ödüllerini kazandığı aktarıldı.???????