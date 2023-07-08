AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 11 BİN 833 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ), 11 bin 833 öğrencisini yeni yaşamlarına uğurladı. Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisinin ailesine mezuniyet anısına belge takdiminde duygusal anlar yaşandı. Aileye belgeyi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, depremde yaşamını yitiren 20 öğrencinin isimlerinin fakültelerinde yaşatılacağını açıkladı.AÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni ile öğrencilerini meslek yaşamlarına uğurladı. AÜ Stadyumu'nda düzenlenen törene Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, fakülte dekanları, meslek yüksek okulu müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TÖRENDE DUYGU DOLU ANLAR

Törende ilk olarak Kahramanmaraş depreminde vefat eden öğrenciler için video gösterimi yapıldı. Depremde hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Adıl Kadyrbekov'un annesi Aizhan Kadyrbekov'a mezuniyet anısına başarı belgesi takdim edildi. Rektör Özlenen Özkan'ın öğrencinin annesi Aizhan Kadyrbekov'a belge takdiminde duygu dolu anlar yaşandı. Törende ayrıca 2021 yılında menfur bir cinayete kurban giden AÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesine de Rektör Özkan tarafından başarı belgesi takdim edildi.Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, AÜ'nün eğitim ve bilimde öncü, araştırma ve geliştirme odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle evrensel düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel üretim yapan, kaliteye önem veren Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Konuşmasına mezun öğrencileri tebrik ederek başlayan Başkan Muhittin Böcek, Sizler bugün aldığınız diploma ile bir üniversite mezunu olmakla kalmıyor aynı zamanda dünya kenti olan Antalya'mızın önemli bir eğitim kurumu olan AÜ mezunu olmanın da gururunu taşıyorsunuz dedi. 4 yıllık eğitim sürecinde yaşanan pandemi dönemine de vurgu yapan Başkan Böcek, 'Pandemi dönemini de beraber yaşadık. Sizler okulunuzdan ayrı kaldığınız dönemde ben hayatımdan sevdiklerimden ayrı kalarak 108 gün ölümle mücadele ettim. 'Her şey bitti' denildiği anda AÜ'mizin başta kıymetli Rektörü Özlenen Özkan olmak üzere çok değerli hekimleri, sağlık çalışanları sayesinde tekrar hayata döndüm. Yani ikinci hayatıma bu üniversitede kavuştum diye konuştu.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER FAKÜLTELERİNDE YAŞAYACAK

Kahramanmaraş depreminde hayatını yitiren öğrencileri anarak sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Ülkemizin en acı günlerinden biri olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle buruk bir eğitim dönemi geçirdik. 6 Şubat sabahı milletçe hepimizi yasa boğan acı bir haberle sarsıldık. 11 ilimizi etkileyen, acısı tüm Türkiye'ye yayılan bu depremde üniversite olarak maalesef 20 öğrencimizi kaybettik. Akademisyenlerimizin, idari personellerimizin ailelerinden, arkadaşlarımızdan, çevremizden kayıplar oldu. AÜ ailemizin ve bütün milletimizin tekrar başı sağ olsun. Depremde kaybettiğiniz sevgili öğrencilerimizin anısını onurlandırmak ve hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla her bir öğrencimizin ismini, eğitim gördükleri fakültelerimizde bir sınıfa vermeye karar verdik. Öğrencilerimizin isimleri, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak ve onlara sevgi, dayanışma ve özveri gibi değerleri hatırlatacaktır diye düşünüyorum dedi. AÜ'nün 40'ıncı yılı olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, '40 yıldır şehrimizle büyüdük, şehrimizi büyüttük. Sadece şehrimizle de kalmadık başarılarımızla ülkemizin yüz akı olduk. Bu büyük ve köklü aileden çok kıymetli akademisyenler geçti, çok başarılı öğrenciler yetişti. Bugün de 11 bin 833 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarılara katkı koyan tüm mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum şeklinde konuştu.

'BULUNDUĞUNUZ KONUMDA FARK YARATIN'

Öğrencilere öncü işlere imza atmak için fark yaratma ve cesur olma tavsiyesinde bulunan Rektör Özkan, sözlerine şöyle devam etti;

Teknolojinin hızla gelişmesiyle her alanda büyük dönüşümler yaşıyoruz. Teknolojinin sunduğu bu imkanlar hepimiz için heyecan verici. Sizler teknolojiyle erken tanışmış kuşak olarak bu konuda oldukça şanslısınız. Teknolojinin sunduğu imkanları mesleğinize ne kadar çok adapte edebilir, farklı yaklaşımlar geliştirebilirseniz o kadar başarılı olabilirsiniz. Buradaki anahtar kelime, 'farklı' olmak, sıradan olmamaktır. İleride yüzlerce farklı seçenekle karşılaşacaksınız. Ancak daha az gidilmiş olanı, daha önce cesaret edilmeyeni tercih ettiğinizde fark yarattığınızı göreceksiniz. Evet, bu yol daha korkutucu olabilir, daha fazla engelle ve bunu yapamazsın diyenlerle karşılaşabilirsiniz. Onlara aldırmadan kendi hedef ve hayallerinizin peşinden gidin. Bu durumu bizzat deneyimlemiş biri olarak söylüyorum bunları. Türkiye'nin ilk kol, yüz nakli, dünyanın ilk rahim naklini gerçekleştirirken duyduğumuz sözler, karşılaştığımız engelleri tahmin bile edemezsiniz. Daha önce gidilmemiş bir yolu açmak tahminimizden zor oldu ancak sonucu da verdiğimiz emek kadar büyük ve gurur verici oldu. Sizler de hangi alanda olursanız olun hayatta kendi ayak izleriniz, özgün bakışınız olsun. Karşılaşacağınız zorluklarla mücadele etmekten korkmayın.

MEZUNİYET SEVİNCİ İLE KEPLER ATILDI

2022-2023 eğitim öğretim yılında 24 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu ve Konservatuvardan toplam 11 bin 833 öğrenci mezun oldu. Tüm birimler tek tek sahneye çıkarak öğrencilere başarı belgeleri ve okulda dereceye girenlere onur belgeleri verilirken Mühendislik Fakültesi binasını AÜ'ne kazandıran Antalyalı iş insanı Mustafa Sak'ın Adopen olarak geleneksel hale getirdiği Mühendislik Fakültesi bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine başarı ödülleri takdim edildi. Tören sonunda tüm öğrenciler büyük coşkuyla keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Öğrenciler son olarak Dj Berk Batı performansıyla 4 yılın yorgunluğunu attı.(DHA)