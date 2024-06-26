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Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezunları Yemin Töreni Düzenledi

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Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden mezun olan 199 öğrenci için yemin töreni düzenlendi. Törende mezunlar, hemşirelik yeminlerini ederek belgelerini aldı ve mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden mezun olan 199 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezunlarının yemin töreni Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, buradaki konuşmasında, fakültenin sekizinci dönem mezunlarının hemşirelik mesleğine ilk adımlarını attığını belirtti.

Hem yönetimin hem de öğrencilerin bu eğitim sürecinde salgın, deprem gibi zorlu dönemlerden geçtiğine değinen Arıcı, "Hepiniz tüm stajlarınızı elinizden geldiğince yaptınız ve son derece başarıyla bitirdiniz. Hepiniz çok uğraş verdiniz. Bir sürü yeniliğe, çevrim içi eğitime, sınava, hibrit eğitime maruz kaldınız ama başardınız, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen ise sağlık hizmetlerinin insana dokunan, hayat kurtaran ve topluma umut veren bir alan olduğunu belirtti.

Hemşireliğin bu hizmetlerin en vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Ekingen, mezunların tebrik ederek emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer de öğrencileri kutladı.

Konuşmaların ardından hemşirelik yeminlerini eden mezunlar belgelerini aldı ve keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

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