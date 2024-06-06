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Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alacak

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Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri ve diğer kadrolar için 72 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuruların belirtilen tarih ve şekilde yapılması gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi, 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 2'şer biolog, laborant, büro personeli, destek personeli ve tekniker ile 1'er sağlık fizikçisi, perfüzyonist ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel alınacak.

Adayların, 26 Haziran mesai bitimine kadar "http://personel.akdeniz.edu.tr/" adresindeki Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu doldurarak, istenilen belgelerle birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta, e-posta veya benzeri şekillerde yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek.

Başvurmak isteyen adayların, istenilen KPSS türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

Başvuru sonunda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı sıralaması esas alınacak. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Akdeniz Eğitim Güncel Haberler

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