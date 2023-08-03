Akdeniz Ülkelerinin Cumhurbaşkanları İklim Krizi İçin Harekete Geçilmesini Talep Etti

Altı Akdeniz ülkesinin cumhurbaşkanları, kavurucu sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sellerin ardından iklim krizi ile mücadele için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, doğa olaylarının ekosistemi tahrip ettiği ve günlük hayatı tehdit ettiği vurgulandı.

Haftalardır kavurucu sıcaklara sahne olan ve orman yangınlarıyla mücadele eden Akdeniz ülkelerinin cumhurbaşkanları iklim krizi ile mücadele için hızla harekete geçilmesi çağrısında bulundu.Altı Akdeniz ülkesinin cumhurbaşkanları kavurucu sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sellerin ardından iklim krizi ile mücadele için acilen harekete geçilmesi talebinde bulundu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Aşırı doğa olayları ekosistemi tahrip ediyor ve günlük hayatımızı, yaşam biçimimizi tehdit ediyor" denildi.

Akdeniz'in birçok bölgesi son haftalarda yoğun bir sıcak hava dalgasıyla kavrulurken Cezayir'den Türkiye'ye kadar uzanan coğrafyada itfaiye ekipleri ölümcül yangınları söndürmek için mücadele etti. Avrupa'nın güneyinde bu derece aşırı yaşanan yazların, bölge ekonomileri için büyük önem taşıyan turizm sektörüne ve ayrıca hasatlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

"Artık kaybedecek zaman yok"

Altı cumhurbaşkanının ortak açıklamasında, "Artık kaybedecek zaman yok, siyasi ya da ekonomik nedenlerden dolayı ödün verecek vakit kalmadı" ifadeleri kullanıldı ve Akdeniz bölgesinin özellikle su kıtlığı ve çölleşme risklerine maruz kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada "Tüm Akdeniz ülkeleri iklim krizinin etkilerini durdurmak ve tersine çevirmek için kolektif bir çabayla koordine olmalı ve tepki vermelidir" denildi. Ancak alarm niteliği taşıyan açıklamada sorunların üstesinden gelinebilmesi için somut öneriler dile getirilmedi.

İtalya ile Yunanistan Cumhurbaşkanları arasında yapılan bir telefon görüşmesiyle doğan inisiyatife daha sonra "Arraiolos Grubu"na üye ülkeler de katıldı. "Arraiolos Grubu", parlamenter sistemle ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Avrupa Birliği üyelerinin cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarının yılda bir gayriresmi olarak bir araya gelmesiyle oluşturulan siyasi bir forum.

Reuters / AÜ, TY

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