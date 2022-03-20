Akdeniz sahillerindeki artan denizanaları için 'Temastan kaçının' uyarısı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Kızıldeniz göçmeni 'Rhopilema Nomadica' türü denizanasının Doğu Akdeniz kıyılarında aşırı artış gösterdiği uyarısında bulundu. Bu türün balıkçılık, turizm ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirtilerek, 'Lütfen dikkatli olalım, temastan kaçının' uyarısı yapıldı.

TÜDAV, Akdeniz illeri için son günlerde ciddi artış gösteren göçmen denizanası türlerine yönelik uyarıda bulundu. Göçmen denizanası 'Rhopilema Nomadica'nın 1970'lerin sonunda Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e girdiği, Akdeniz'in orta ve batı bölgelerinde hızla yayıldığı belirtilerek, bu türün İsrail, Mısır, Türkiye, Lübnan, Kıbrıs, Yunanistan, Malta, Tunus ve İtalya'dan bildirildiği açıklandı.

"Dış görünüşü ile bir çana benzeyen bu türün vücudunun kenarlarında uzantılar bulunmaz. Yakıcı kapsüller ağız kolları üzerinde ve şemsiyenin çevresinde bulunur. 90 cm çapına ve 10 kg ağırlığa ulaşan şemsiyesi uçuk mavi renklidir. Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz'den gelen bu tür, planktonla beslenir. Hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalabildiği için oldukça yüksek üreme potansiyeline sahiptir. Böylece kısa sürede ve özellikle haziran- eylüle kadar olan yaz aylarında daha fazla görülür ve yüzücüler, balıkçılar ve dalgıçlar için potansiyel tehlike oluşturur."