Akdeniz Meyve Sineği İhracatta Sorun Yaratıyor

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan," Yurt dışına geç pazarlanan bu meyvelerin bazılarında Akdeniz Meyve sineğine rastlandı ve ihracatlarında sorun oldu. İhracatta toleransı sıfır olduğu için üreticiler zarara uğradı. Bu durumun narenciyede yaşanmaması için şimdiden önlemler alınmalıdır" dedi.

2018 yılında olduğu gibi bu yıl da Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Doğan;" Tuzaklar önümüzdeki ay ağaçlara asılmalı, çiftçilerimizin yapacağı mücadeleye destek olmak için de bu tuzaklar bakanlığımız tarafından ücretsiz verilmelidir. Üreticilerimizin yanı sıra köylerde evlerin bahçelerinde bulunan meyve ağaçlarının da bu mücadeleye dahil edilmesi gerekmektedir. Tarım Bakanlığımız tarafından acil önlem alınmazsa, ürünlerin ihracatında çok zor bir yıl olacaktır" diye konuştu.

Şeftali, kayısı, armut, hurma, incir gibi ürünlerin Akdeniz Meyve Sineği için bir besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Doğan," Bu meyvelerin yetişip yere dökülmesi popülasyonun artmasına neden olur. Yere düşen bu meyveler, toplanarak çukurlara gömülmeli veya siyah poşetler içinde güneşte bekletilerek atılmalıdır. Semt pazarlarının ve hallerin de ilaçlanması gerekir. Tüm bu mücadelelerin sonucunda popülasyon sıfıra indirilebilir"ifadelerini kullandı.

Açıklamasını sürdüren Doğan," Akdeniz meyve sineği sorunu, tarım sektöründe tehdit oluşturmasının yanı sıra tüketicileri de etkilemektedir. Mücadele, tarım sektörüyle birlikte, tüketiciler için de önemli bir konudur. Bundan sonraki yıllarda da sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmak, bu sorunun etkilerini azaltmada önemli bir adımdır. Konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılmalı. İşbirliklerin de mücadelede büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ADANA