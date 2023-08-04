Akdeniz'in Yüzey Sıcaklığı Rekor Seviyeye Ulaştı

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığının daha önce hiç görülmemiş bir seviye olan 28,4 dereceye çıktığını duyurdu. Bu durumun deniz yaşamını ciddi şekilde etkileyerek, türlerin yok olmasına sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

Akdeniz'de geçen hafta ortalama yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28,4 dereceye ulaştığı açıklandı. Tüm zamanların rekoru olarak gösterilen bu ölçüme yönelik TÜDAV ve European Greens uyarıda bulundu. Geçen hafta yapılan ölçümlere ilişkin TÜDAV'dan yapılan açıklamada, " Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığı daha önce hiç görülmemiş bir seviye olan 28,4 dereceye çıktı. Bu durum, deniz yaşamını ciddi şekilde etkileyerek türlerin yok olmasına potansiyel olarak yol açabilir" denildi.

"Denizanası zehirli olabilir, görülünce bize hemen resim çekilip, gönderilmesini istiyoruz. Daha çok araştırma yapılması gerekiyor ve bizim veriye ihtiyacımız var. Denizanası artarsa turistleri yakar, maalesef artık Akdeniz ve Ege'de görülüyor. Denizanası yakarsa doğru tedavi edilmesi gerekiyor. Sabunlu suyla yıkamak değil. Eğer bu yabancı türlerde çok artış olursa artık denizler turistlere belki de çok cazip olmayabilir. Turizm ve balıkçılık sektörleri etkilenebilir. Dolayısıyla acilen veri toplama olayına başlanmalıdır. İzleme ağı kurulmalı ve veri toplanmalı. Bilimsel çalışmalar artırılmalı ki olabilecek değişikliklere hazırlıklı olalım. Bizi neler bekliyor, bunu anlamalı, çalışmalı ve ona göre de tedbir almalıyız ve bu çalışmaların sonucunda bir strateji belirlememiz gerekiyor. Bunlar zaten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar ama hızlandırılmalı ve denizlerin de içine katılması gerekiyor."