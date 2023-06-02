Akdeniz'in derinliklerindeki bilinmeyenler, UPL ile gün yüzüne çıkacak

ANTALYA'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük su altı araştırma gemilerinden biri olan UPL, ilk seferine çıktı.

ANTALYA'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük su altı araştırma gemilerinden biri olan UPL, ilk seferine çıktı. Gemi, 500 metre derinlikteki arkeolojik kalıntıları 3 boyutlu görüntüleme ve dünyada 2 gemide bulunan basınç odasına sahip olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi ilk seferine çıktı. Akdeniz Arkeoloji Derneği tarafından tamamlanan ve yaklaşık 40 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olan su altı araştırma gemisi, Antalya Setur Marina'da düzenlenen törenle sefere çıktı. 500 metre derinlikteki tüm su altı tarihi varlıkları tespit edebilme özelliğiyle öne çıkan gemi, son teknoloji radar sistemlerine sahip. Saatte 11 knot hızla gidebilen gemi, 3 katlı ve en alt katta basınç odası bulunuyor. Türkiye'de tek, dünyada ise bu gemiyle birlikte 2 araştırma inceleme gemisinde basınç odası bulunuyor. 5 kişi kapasiteli basınç odası, su altı araştırmaları sırasında dalgıçların vurgun yemesi halinde hayat kurtaracak.

Sonarların batığı tespit etmesinin ardından, gemide bulunan 3 robot deniz tabanına indirilerek keşif ve kazma işinde kullanılabiliyor. Basınç odasıyla ilgili de konuşan Doç. Dr. Hakan Öniz, dünyada bu gemiyle birlikte 2 gemide basınç odası olduğunu ve Türkiye genelinde 50 basınç odası olduğunu, bunların da hastanelerde bulunduğunu ifade etti. Gemi, saatte 1,5 ton deniz suyunu arıtıp içme suyu haline getirdiği gibi güneş panelleri sayesinde de ihtiyacı olan elektriği karşılıyor.