Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarlar esecek. Fırtınanın etkisini 27 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, 27 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.