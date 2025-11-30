Akdeniz için Birlik Asamblesi toplantısında Gazze vurgusu: Barış olmadan ekonomik işbirliği mümkün olmaz

AMİR SÜLEYMAN/MEHMET NURİ UÇAR - Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) toplantısına katılan TBMM heyeti, görüşmelerde " Gazze'deki ağır insani kriz sonlandırılmadan ve bölge barışı sağlanmadan ekonomik işbirliğinin mümkün olmayacağını" vurguladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AİBPA toplantısına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Heyette İstanbul Milletvekili ve Türk Delegasyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Adana Milletvekili Faruk Aytek, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve DEM Partisi Milletvekili Meral Danış Beştaş yer aldı.

"Dünyanın bugün Avrupa Birliği'ne değil, insanlık birliğine ihtiyacı var"

Türk Delegasyonu Başkanı Cevizoğlu, toplantının "Başkanların zirvesi ve forumu" niteliğinde olduğunu belirterek ana gündemin Akdeniz'in iki yakası arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Bu işbirliğinin aynı zamanda Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde barış ve çatışmasızlığa katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Cevizoğlu, toplantıda yalnızca Türk milletvekillerinin değil, birçok ülkenin parlamenterlerinin ortak olarak dile getirdiği en önemli başlığın İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım, mezalim ve katliamlar olduğunu aktardı.

Toplantıda daha önce Şarm El-Şeyh'te imzalanan anlaşmaların hatırlatıldığını belirten Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bu toplantının temel amacının İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik bir çerçeve oluşturmak olduğunu belirtti.

Cevizoğlu, ancak İsrail'in uluslararası hukuk tanımayan tavrını sürdürmesi nedeniyle "nasıl durdurulabilir" sorusunun forumun ana tartışma başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Toplantıda "bağlantılı güvenlik" kavramını gündeme getirdiğini belirterek güvenliğin artık yalnızca askeri tedbirlerle sağlanamayacağını, insan haklarından siber savunmaya, enerjiden göç yönetimine kadar pek çok unsurun birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade eden Cevizoğlu, güvenliğin geniş bir şemsiye altında ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Cevizoğlu, dünyanın farklı birliklere sahip olmasına rağmen bunların hiçbirinin İsrail'in Filistin'de işlediği katliamları durduramadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Dünyanın bugün Avrupa Birliği'ne değil, insanlık birliğine ihtiyacı var. Bizim asıl ihtiyacımız olan sivillerin üzerine atılan bombaların durdurulmasıdır."

Bazı yabancı parlamenterlerin Hamas üzerinden konuşmak istediğini belirten Cevizoğlu, "Sana bir saldırı yapıldıysa, karşılık vereceksen bile bunu orantılı yaparsın. Sana hiçbir şey yapmamış masum bebekleri, çocukları, kadınları bombalamazsın. 70 bini aşkın insanı katledemezsin." dedi.

"Barcelona Süreci 30 yaşında ama Gazze hala kanayan bir yara"

AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Mısır'ın ev sahipliğindeki toplantının son derece önemli olduğunu söyledi.

Toplantının, Akdeniz'in iki yakasındaki farklılıkları ele alıp ekonomik işbirliğini desteklemek amacıyla kurulan Barcelona Süreci'nin 30. yılına denk geldiğini hatırlattı.

Ayrım, Akdeniz havzasının tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasına rağmen bugün su kıtlığı başta olmak üzere barış ve istikrar açısından dünyanın en sorunlu bölgelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Filistin meselesinin ise "sürekli kanayan bir yara" olarak tüm toplantının merkezinde yer aldığına işaret eden Ayrım, Birleşmiş Milletler'in "şımarık çocuğu" haline gelen İsrail'in masum sivilleri öldürmeye devam ettiğini, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının engellendiğini ve büyük bir insani kriz yaşandığını vurguladı.

Ayrım, gün içinde Akdeniz'de ekonomik işbirliğine ilişkin iki komisyon toplantısına katıldığını kaydederek, ekonomik konular tartışılırken dahi tüm ülkelerin Gazze'deki katliamlardan söz ettiğini aktardı.

Toplantıda "Akdeniz'de kalıcı barış sağlanmadan hiçbir alanda gerçek bir sonuç alınamayacağı" konusunda ortak görüşe ulaşıldığını belirten Ayrım, Akdeniz'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu, kuzeydeki zengin ülkeler ile güneydeki gelişmekte olan ülkelerin imkanlarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu, barış ve istikrar sağlandığında bölgede çözülemeyecek mesele olmadığını ifade etti.

Ayrım, Barcelona Süreci'nin yerine "Akdeniz Paktı" adı verilen yeni bir yol haritası üzerinde çalışıldığını belirterek iklim değişikliği ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği başlıklarının bu pakette yer aldığını aktardı.

Enerji toplantılarında da Gazze'de yaşanan büyük yıkımın gündemden düşmediğini belirten Ayrım, "Gazze'de elektrik yok, su yok, gıda ulaştırılamıyor. Çocuklar açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Bu dram, bulunduğumuz yerden yalnızca bir saatlik mesafede yaşanıyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu vahşetin durdurulamaması çok acı." dedi.

Ayrım, Türkiye'nin Gazze konusunda en güçlü çağrıları yapan ülke olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başladığı günden itibaren meseleyi tüm uluslararası platformlara taşıdığını ifade etti.

Bir yıl önce bu toplantılarda İsrail'e yönelik eleştirilerin sınırlı olduğunu hatırlatan Ayrım, "Bugün özellikle Avrupa ülkeleri dahil pek çok ülke İsrail'in haksız olduğunu açıkça dile getiriyor. Bu durum önemli bir kırılma noktasıdır." dedi.

Çözümün yolunun 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini vurgulayan Ayrım, barış ve huzur sağlandığında diğer tüm meselelerin çok daha kolay çözüleceğini aktardı.

"Barış olmadıkça ekonomi, kültür ve diğer tüm alanlar eksik kalıyor"

Adana Milletvekili Faruk Aytek de açıklamasında, toplantıda başta Gazze olmak üzere ekonomik ve kültürel birçok başlığın ele alındığını ancak ana temanın Gazze olduğunu ifade etti.

Akdeniz'de ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çekse de barış sağlanmadıkça yapılan ekonomik çalışmaların gerçek bir anlam taşımayacağını "yüksek sesle dile getirdiklerini" vurguladı.

Aytek, birçok ülke parlamenterinin de aynı görüşü paylaştığını belirterek, "Barış olmadıktan sonra göç de savaş da devam ediyor. Dolayısıyla ekonomi, kültür ve diğer tüm alanlar eksik kalıyor." dedi.

Son olarak da Aytek, tüm parlamenterlerin bu gerçeği en üst düzeyde vurguladığını ve toplantının Akdeniz havzası için önemli gelişmelere vesile olmasını temenni ettiklerini kaydetti.