Akdeniz Haber Ajansları Birliğinden AA'ya "Yılın En İyi Fotoğrafı" Ödülü

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın Gazze'de ekim ayında çektiği fotoğraf karesini "Yılın En İyi Fotoğrafı" ödülüne layık gördü.

AMAN'a üye haber ajansları, İtalyan ANSA haber ajansının ev sahipliğinde Palermo kentindeki Orleans Sarayı'nda 32. Genel Kurul için bir araya geldi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de katıldığı genel kurulda, Gazze'de 23 Ekim 2023'te İsrail ordusunun saldırılarının 17'nci gününde çektiği fotoğrafla AA foto muhabiri Ali Jadallah "AMAN 2023-2024 Yılı En İyi Fotoğraf Ödülü"ne layık görüldü.

Jadallah adına ödülü alan Karagöz, AMAN Genel Kuruluna teşekkür ederek, Gazze'den bazı gazetecilerini çıkardıklarını ancak Ali Jadallah'a sorduklarında, kendisinin kalmak istediğini anlattı.

Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali'ye kaç gün daha kalmak istiyorsun, diye sorduğumuzda o bize 'Sonsuza kadar. Gazze'den ayrılmayacağım. Bu benim görevim' (dedi.) Nedir görevi? O, kanıtlar topluyor. Kanıt ne hakkında? Gazze'deki savaş suçlarına dair kanıtlar. Biz bu kitabı bastık, burada uluslararası hukuka göre kanıtlar bulacaksınız. Bu sübjektif değil, objektif bir kitaptır. Biz er ya da geç adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Bizler gazeteci olarak kanıtlar toplamaya devam edeceğiz."

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, ayrıca Ali Jadallah'ın ödüllü fotoğrafının da bulunduğu Kanıt kitabını AMAN'da görevi İtalya'ya devreden dönem Başkanı Tunus Haber Ajansı (TAP) Genel Müdürü Nacih el-Misavi'ye hediye etti.

Ali Jadallah da AMAN Genel Kuruluna gönderdiği video mesajında, "Öncelikle, bana bu değerli ödülü layık gören Akdeniz Haber Ajansları Birliiğine içten şükranlarımı sunuyorum. Bu takdir, benim için büyük önem taşıyor. Zorlu koşullar altında sekiz aydan fazla bir süredir Anadolu Ajansı için Gazze'deki gelişmeleri titizlikle bildirdim. Birçoğunuzun bildiği gibi, şu anda Gazze'de görevliyim ve bu nedenle etkinliğe fiziksel olarak katılamıyorum." ifadelerini kullandı.

Karagöz: "Genel Müdür olarak ödülü ben aldım ve Ali'nin ailesine ulaştıracağım"

Genel kurulun ardından AA muhabirine konuşan Karagöz, AMAN'ın dünyanın en önemli haber ajans birliklerinden bir tanesi olduğunu ve AMAN'ın genel kurulu için Palermo'da bulunduklarını belirterek, "Burada Anadolu Ajansı muhabirimiz Ali Jadallah da genel kurulda bir ödüle layık görüldü. 'Yılın En İyi Fotoğrafı' ödülünü Ali Jadallah aldı. Ali Jadallah, toplantıya katılamadı çünkü Ali, Gazze'de çalışmalarına devam ediyor. Onun adına Genel Müdür olarak ben ödülü aldım ve Ali'nin ailesine ulaştıracağım." dedi.

Gazze'deki AA ekibinin gece gündüz çalıştığını ve burada bugüne kadar bir çalışanlarını da kaybettiklerini anlatan Karagöz, şöyle devam etti:

"Ali esasında bizim kahramanlarımızdan biri. Bir arkadaşımızı, Muntasır es-Savvaf'ı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Biz 25 arkadaşımızla Gazze'den gerçekleri, doğruları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Tabii orada yapılan, işlenen savaş suçlarına dair deliller topluyor Ali Jadallah, kendisi bir kahraman. Biz, Ali'yi Türkiye'ye davet ettiğimizde, o kendisi kalmak istedi Gazze'de ve sonuna kadar bu çalışmalarını devam ettirmek istedi. Biz de Ali'nin yapmış olduğu çalışmaların, er ya da geç adaletin tecelli ettiği gün delil olarak kullanılacağını düşünüyoruz. Anadolu Ajansı olarak Gazze'de savaş suçlarına dair delilleri toplamaya devam edeceğiz. Dünyada bütün platformlarda, Gazze'nin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bugün Akdeniz Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'nda İtalya'da bu görevimizi başarıyla yerine getirdik."

Bu arada genel kurulda, tasarımını AA'nın yenilemeyi üstlendiği AMAN'ın yeni websitesinin tanıtımı da yapıldı.

Diğer yandan, AMAN'ın 32. Genel Kurulu çerçevesinde dün de "Akdeniz'de sürdürülebilir büyüme için enerji ve turizm" konferansı düzenlendi.