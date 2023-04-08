AKDENİZ FOKLARI KORUMA ALTINDA

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki artık sıklıkla görülmeye başlanan Akdeniz Foklarını Koruma Projesi kapsamında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Millet Bahçesi sahiline vatandaşları uyarıcı tabelalar dikildi.

Akdeniz Belediyesi; nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan Akdeniz Fokları için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi işbirliğinde başlatılan Koruma Projesi'ne destek verdi. Proje kapsamında Akdeniz foklarının sıklıkla görüldüğü liman mendirek kayalıklarında tekne ile gezmek, dalmak veya deniz ürünlerini avlamak artık mümkün olmayacak.

'BU DÜNYA, BU HABİTAT HEPİMİZİN'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eline çekiç alarak 'Akdeniz Foku Dinlenme Kumsalı ? Rahatsız Etmeyiniz' yazılı uyarı tabelalarını sahil boyunca yere çakarken yaptığı açıklamada, Tüm dünyada sayıları yaklaşık bin olduğu açıklanan Akdeniz fokundan 100 tanesinin de ülkemiz sularında yaşadığı tespit edilmiş durumda. Yaşam alanı giderek azalan Akdeniz fokuna, Mersin Millet Bahçesi Sahili ile Karaduvar sahilimizde artık her an rastlayabiliyoruz dedi.

Başkan Gültak, koruma altında olan Akdeniz foklarına karşı toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla, yorucu geçen avlarının ardından dinlenmek için çıktıkları Millet Bahçesi kumlarına uyarıcı tabelalar diktiklerini belirterek, Bu dünya, bu habitat öncelikle onların. Zira bu dünyada diğer canlar ve canlılarla birlikte ve beraber yaşıyoruz. Dünya genelinde nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarını korumak, ayrıca çocuklarımız ve torunlarımızın da bu şirin canlıyı tanıması ve sevmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımıza da çağrım, eğer sahilde Akdeniz foklarımıza rastlarsanız lütfen onları rahatsız etmeyelim, bu şirin canlılarımıza sahip çıkalım diye konuştu.