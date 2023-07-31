Akdeniz'deki Yunus Türleri Tehlike Altında

DENİZ Memelileri Araştırma Derneği (DMAD) araştırma ekibi, Akdeniz'deki yunus türlerinin tamamının nesli tehlike altında veya hassas durumda olduğuna dikkat çekti. DMAD araştırma ekibi, Türkiye denizlerinde tırtak, afalina, çizgili ve boz yunus olmak üzere 4 yunus türü, bir de yakın akrabaları muturların yaşadığını kaydetti. Yunusların en büyük tehditlerinden biri ise ses kirliliği olarak belirtildi.

DENİZ Memelileri Araştırma Derneği (DMAD) araştırma ekibi, Akdeniz'deki yunus türlerinin tamamının nesli tehlike altında veya hassas durumda olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de balinalar ve yunuslar üzerine denizlerde araştırmalar yapan DMAD ekipleri, çok sayıda yunus görüntüsü elde etti. Dernek kurucusu Aylin Akkaya ile araştırma ekibi Ufuk Çağlar, Leyla İrapilova, Atakan Dalkılıç, Bedirhan Bartu Tekin, Ceyda Özdemir, Efecan İştipliler, Zeynep Dilan Seyhan ve Evsane Güllüdere'nin katıldığı çalışmalarda, yunus sürüleri dronla da görüntülendi.

Türkiye'de balina ve yunuslarla ilgili çok fazla veri eksikliği yaşandığına dikkati çeken İştipliler, "Sularımızdaki canlıların varlığından habersiz birçok insan var. DMAD ekibi olarak veri eksikliğini kapatmak ve bu canlıları yakından tanımak için düzenlediğimiz seferlerin yanı sıra toplum bilincini artırmaya ve sularımızdaki yunusların bilinirliğini vurgulamaya çalışıyoruz. Denizlerimizi korumak ve deniz memelilerine daha huzurlu bir deniz bırakmak için hep birlikte çalışabiliriz. Yunus ve balinalar sese son derece duyarlıdır. Bu yüzden deniz taşıtı, tekne vb kullanıyorsanız hızınıza dikkat etmelisiniz. Kirlilikten kaçınabilir ve tüketimi azaltabilirsiniz" dedi.