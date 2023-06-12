Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt, yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yürütüldü.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle, Karacailyas, Emek, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler, Kazanlı Mahallesi'nde de depolar arasında yeni imar yolu açtı.
İlçedeki mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel