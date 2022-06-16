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Akdeniz'de yaz spor okulları açılacak

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Akdeniz'de yaz spor okulları açılacak

Mersin'in Akdeniz ilçesinde açılacak yaz spor okullarına başvurular başladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde açılacak yaz spor okullarına başvurular başladı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki okullarda futbol, basketbol ve tenis kursları verilecek.

Kurslara katılmak isteyen 7-13 yaş grubundaki çocukların aileleri, 20 Haziran'a kadar ücretsiz başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sporun, çocukların eğitim ve sosyal hayatına katkı sunduğunu belirtti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

basketbol Akdeniz Futbol Mersin Güncel Haberler

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