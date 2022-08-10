Akdeniz'de tekne battı, çok sayıda sığınmacı kayıp

Türkiye'den hareket ettikten sonra Akdeniz'de batan teknede bulunan çok sayıda sığınmacı kayboldu. Yunan sahil güvenliği kayıp sığınmacıları arıyor.Yunan Sahil Güvenliği, Çarşamba günü Akdeniz'in doğusunda batan bir teknedeki sığınmacıların bulunması için arama başlattı.

İlk açıklamasında 50 sığınmacının kayıp olduğunu açıklayan Sahil Güvenlik sözcüsü Nikos Kokalas, daha sonra kayıp sayısının daha düşük olduğunu bildirdi.

Yunan devlet televizyonu ERT ise batan teknedeki kayıp sayısını 30 ila 60 kişi olarak duyurdu. ERT, sahil güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde 29 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Türk kıyılarından hareket eden teknenin Yunan adaları Kerpe ile Rodos açıklarında battığı belirtildi. Yunan sahil güvenlik birimlerinin ihbar üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Bir Sahil Güvenlik görevlisi ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Kurtarılan 29 kişinin bildirdiğine göre teknede 80 kişi vardı, bu durumda yaklaşık 50 kişi kayıp" dedi.

Sözcü Kokalas ise ERT kanalına yaptığı açıklamada, batan teknenin 80 kişiyi taşıyabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yunan Sahil Güvenliği kurtarılanlar arasında Afganlar, Iraklılar ve İranlılar olduğunu açıkladı.

Teknenin Antalya'dan denize açıldığı ve İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi. Kurtarma operasyonu ve kayıp kişilerin aranması şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılabiliyor.

İnsan kaçakçıları, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları Türkiye'den Yunanistan'a çoğu zaman deniz koşullarına uygun olmayan teknelerle kaçırmaya çalışıyor. Bu nedenle her yıl çok sayıda sığınmacı Akdeniz veya Ege Denizi'nde teknelerin alabora olması nedeniyle boğuluyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Ocak ayından buyana Akdeniz'in doğusunda batan teknelerde bulunan 64 kişi boğularak öldü. 2021 yılında da 111 kişi benzer şekilde yaşamını yitirdi.

AFP / TY,ET