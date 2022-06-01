Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı - Haberler

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Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı sokak ve parklarda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı sokak ve parklarda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu ve Mesudiye mahallelerinin sokaklarında kilit taşı ve kaldırım çalışması yaptı.

Ekipler, Güneş ve Hal mahallelerindeki parklarda tamir ve boyama işlemi gerçekleştirdi, Karacailyas Mahallesi'ndeki futbol sahasının kapısını onardı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Gündoğdu Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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