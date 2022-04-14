Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı sokak ve parklarda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye, Müfide İlhan, Güneş, Camişerif mahallelerinin sokaklarında asfalt yama, kilit taşı, kaldırım ve bordür çalışması yaptı.

Ekipler, parklarda tamir ve boyama işlemi de gerçekleştirdi.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi.