Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı - Haberler

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Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Akdeniz'de sokak ve parklarda yenileme çalışması yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı sokak ve parklarda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı sokak ve parklarda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye, Müfide İlhan, Güneş, Camişerif mahallelerinin sokaklarında asfalt yama, kilit taşı, kaldırım ve bordür çalışması yaptı.

Ekipler, parklarda tamir ve boyama işlemi de gerçekleştirdi.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güneş, Güncel, Haberler

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