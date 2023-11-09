Akdeniz'de Pelikanların Göçü

Akdeniz'de balık avına çıkan ekip yüzlerce pelikanın göç etmesine tanıklık ederek, o anları kayda aldı. Pelikanlar deniz seviyesinden dağlara doğru yükselirken havadan çekilen görüntüler belgeselleri aratmadı.

Akdeniz'de balık avına çıkan ekip yüzlerce pelikanın göç etmesine tanıklık ederek, o anları kayda aldı. Deniz seviyesinde uçan pelikanlar dağlara doğru yükseldiğinde ise havadan çekilen görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Asya kıtasındaki nüfuslarının daha aktif olarak göç etmesi ile bilinen pelikanlar, Rusya'da üreme mevsimini geçirip, kışları İran, Hindistan ve Nepal arasındaki bölgede geçiriyorlar. Türkiye'de göç yolları üzerinde Hatay Arsuz'da dron pilotu Serhat Çığgın pelikanların göçünü havadan görüntüledi. Yüzlerce kuşun ilk önce deniz seviyesinde daha sonra ise dağların yüksek kesimlerine doğru uçtuğu anlar eşsiz görüntüler oluşturdu.

Ekip olarak balık avına giden Antalya'da iş adamı ve sportif balıkçı Suat Yiğit, "Pelikanları çok güzel bir zamanda yakaladık. Deniz seviyesinden bize yaklaştılar daha sonra yükselerek dağlara doğru gittiler. Çok güzel bir ana tanıklık ettik" dedi.

Oldukça sosyal hayvanlar olarak bilinen pelikanlar çoğu zaman kameraların karşısına balıkçılarla kurdukları dostluklar ile gündeme geliyor. - HATAY