Akdeniz'de öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı - Haberler

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Akdeniz'de öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Akdeniz'de öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde öğrenciler için tasarlanan robotik kodlama atölyesi hizmete girdi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde öğrenciler için tasarlanan robotik kodlama atölyesi hizmete girdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğinde Ahmet Şimşek Ortaokulu'nda kurulan atölye için açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, törende, öğrencilerin atölye sayesinde bilim ve teknoloji alanında daha başarılı çalışmalar yapabileceğini belirtti.

Açılışa Kaymakamı Muhittin Pamuk, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, KAHEV temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Katılımcılar, açılışın ardından atölyeyi gezdi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Akdeniz, Atölye, Mersin, Güncel, Haberler

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