Akdeniz'de marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı - Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin etiketleri denetlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde reyonlar incelendi.

Ekipler, ayçiçeği yağı, çay, şeker, yumurta, tavuk ve peynir ile dondurulmuş ürünlerin fiyat etiketlerini kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı yapıldı.