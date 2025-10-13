Akdeniz'de Kadınlar ve Kızları için Kamp Etkinliği Düzenlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Kültür Sanat Evleri'nde eğitim alan kadın kursiyerler ve kızları, Silifke ilçesindeki kampa katıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, çeşitli mahallelerde faaliyet gösteren kurslara katılan anne ve kızları için kamp etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Silifke ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'na götürülen 85 anne ve kızlar, 3 gün misafir edildi.

Doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların ve gençlerin sosyal hayata daha fazla katılımını önemsediklerini belirterek, "Kadınların ve çocuklarının, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşıp birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.