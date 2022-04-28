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Akdeniz'de ilçesinde parklar yenileniyor

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Akdeniz'de ilçesinde parklar yenileniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı mahallelerde bulunan Madımak Barış ve Kardeşlik, Ahmet Taner Kışlalı, Leylak ve İnci parklarında hasar görmüş olan oturma alanlarını onardı.

Bakım yapılan parklardaki yeşil alanlar da temizlendi.

İlçedeki park ve yeşil alanlarda başlatılan çalışmaların süreceği bildirildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

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