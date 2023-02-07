Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Aykut Karadağ Yayladağı Akdeniz Deprem Hatay Güncel Haberler

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