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Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Yayladağı Akdeniz Deprem Hatay Güncel Haberler

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