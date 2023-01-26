Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'den kuzeydeki limanını açan İtalya'ya tepki

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait Geo Barents gemisinin, İtalya tarafından kurtarma bölgesine en uzak noktada bulunan La Spezia limanına yönlendirilmesi, STK'nin tepkisini çekti.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait Geo Barents gemisinin, İtalya tarafından kurtarma bölgesine en uzak noktada bulunan La Spezia limanına yönlendirilmesi, STK'nin tepkisini çekti.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, Geo Barents gemisinin Malta'nın güneyinde 87'si çocuk, 27'si kadın 237 kişiyi kurtardığı belirtilirken, psikolojik durumları riskli olan bu kişilerin tahliyesi için İtalya'nın tahsis ettiği kuzeydeki La Spezia limanının yerine kendilerine daha yakın liman verilmesi çağrısında bulunuldu.

MSF, uluslararası hukuka göre kurtarılan insanların yardım eden gemide kalma sürelerini mümkün olduğunca aza indirmek için en kısa sürede, gemiye güzergahından en az sapma ile güvenli bir liman tahsis edilmesi gerektiğini hatırlattı.

MSF'nin paylaşımında "Mevcut konumumuza göre diğer limanlar önemli ölçüde daha yakınken, ekibimizin kurtarma operasyonlarının ardından İtalya, bize La Spezia'yı tahsis etti. Neden Pozzalo ya da Palermo değil?" ifadeleri yer aldı.

Rainews24 kanalının haberinde ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarının, Geo Barents gemisinin, kendisine tahsis edilen limana gecikmeden ulaşmasını gerektiren kararname hükümlerine uyup uymadığının denetleneceğini belirttiği kaydedildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise STK'lerin işlettiği kurtarma gemilerinin, düzensiz göçmeleri taşıyan küçük tekne ve botları, Libya'dan İtalya'ya tehlikeli geçişi yapmaya teşvik ettiğini savundu.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Avrupalı STK gemilerinin faaliyetlerini güçleştirme ve yeni kurallara uymamaları halinde engellemeye yönelik kararnameyi 2 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koymuştu.

Hükümet bu kararnameye dayanarak, STK gemilerine bir süredir Akdeniz'deki kurtarma bölgelerinden bir hayli uzaktaki kuzeydeki limanlarını tahsis etmeye başlamıştı.

İtalya'ya 2022 yılında denizleri aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı 104 bin 61 idi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.