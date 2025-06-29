Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Akdeniz'in batısında ve doğusunda fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in (Antalya Körfezi) kuzey ve kuzeybatı açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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