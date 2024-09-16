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Akdeniz'de Balık Av Sezonu Açıldı

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Akdeniz'de balık av yasaklarının kalkmasının ardından, balıkçılar mavi sulara açıldı. Mersin'de düzenlenen törenle av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

AKDENİZ'de yasağın kalıp av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar mavi sulara açıldı.

Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan balık av yasağının kalkıp sezonun açılması nedeniyle Erdemli Balıkçı Barınağında tören düzenlendi. Mersin Valiliği'nin himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen su ürünleri avcılık sezonu açılış programına Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Erdemli Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Volkan Taş katıldı. Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Dünyada, balıkçılık üretimi hem avcılık hem de yetiştiricilik şeklinde giderek artıyor. Mersin 30 bin tonu yetiştiricilik, 8 bin tonu da avcılık olmak üzere yaklaşık 40 bin ton civarında balık yetiştirmek suretiyle ülke sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor. 13 balıkçılık kooperatifimize kayıtlı, 7 balıkçı barınağımızdan toplam 441 teknemiz denizlere açıldı" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler denize açılacak bir gemiye çıktı. Pehlivan, gemi telsizinden balıkçılara seslenerek, "Vira bismillah, av sezonunuz hayırlı uğurlu olsun" dedi ve gemileri uğurladı.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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